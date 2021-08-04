В Молдавии обложили многомиллионными штрафами компанию семьи Абида Шарифова

Компания уже шестой год не может завершить строительство 17,6 км участка национальной трассы R1 Кишинев - Унгены - Скуляны, которая проходит через населенные пункты Ватра и Страшены. Работы должны были быть завершены еще в 2016 году, но до сих пор выполнено лишь 85% от общего объема работ.

Строительная компания Evrascon, связанная с бывшим вице-премьером Азербайджана Абидом Шарифовым, снова оказалась в центре громкого скандала в Молдавии.

По информации молдавских СМИ, Государственная администрация автомобильных дорог (ГААД) снова провела встречу с представителями Evrascon. В настоящее время подрядчик ведет укладку асфальтового слоя, строительство дренажной системы и обустраивает тротуары.

«ГААД ранее выражала озабоченность по поводу стагнации ремонтных работ, которые должны были завершиться в 2016 году, и запрашивала у подрядчика объяснения. Предприниматель заверил, что в августе этого года получит финансовую поддержку от центрального офиса материнской компании (Азербайджан) для преодоления сложившейся ситуации», - утверждает ведомство.

Отметим, что проект восстановления дорожного сектора R1 стоимостью более 23 миллионов евро предоставлен правительству Молдавии в виде кредита из фондов Европейского инвестиционного банка.

Также на этом маршруте Evrascon должен завершить другой участок, который проходит через населенные пункты Корнешты, Романовка и Пырлица в Унгенском районе и имеет общую стоимость работ около 15 миллионов евро, финансируемых из средств ЕБРР. И здесь тоже наблюдаются большие задержки.

Ранее ГААД утверждала, что подрядчик обязан уплатить штрафы в размере 10% от общей суммы каждого контракта за превышение договорных сроков завершения работ, т.е. примерно 3,8 миллиона евро.

В этом году ГААД объявила о расторжении контракта, который предусматривал реконструкцию национального маршрута R33 Хынчешти-Лэпушна-M1, заключенного с компанией Evrascon. Общая стоимость проекта восстановления национальной дороги R33 протяженностью 37,2 км составляет около 18,8 млн евро, предоставленных из источников ЕБРР.

Также подрядчик уплатит штраф за просрочку в размере 10% от общей стоимости расторгнутого контракта, то есть почти 1,9 миллиона евро.

Отметим, что Абид Шарифов еще в 2015 году признал свою связь с компанией Evrascon. Компанией управляет брат Абида Шарифова Манаф Ширинов.