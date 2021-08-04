Отдел международной информации и политики 14:35

Противостояние континентального Китая и «мятежного» острова Тайвань, провозглашенного как Республика Китай, происходит не только в водах Индо-Китайского моря. Соперничество продолжается и на спортивных аренах. В то время, когда Тайвань выигрывал золото и серебро в олимпийском бадминтоне на прошедших выходных, местные корты в Тайбэе были заполнены увлеченными молодыми игроками. Острые поединки в Токио зажгли в них огонь спортивного патриотизма - не в последнюю очередь потому, что призеры выступали против спортсменов Китая, соседа Тайваня - Голиафа, заявляющего, что Тайвань является провинцией, которую он должен вернуть.

Победа Ли Яна и Ван Чи-Линя в парном разряде бадминтона стала второй золотой медалью Тайваня. Она произошла после триумфа Куо Син-Чуня в тяжелой атлетике, и таким образом был пополнен самый большой до сих пор медальный комплект трофеев Тайваня в истории Олимпийских игр. В настоящее время Тайвань занимает 18-е место в таблице медального зачета. Китай уверенно расположился на первом месте. Тем не менее, социальные сети после двух побед тайваньцев были переполнены восторженными откликами и ликованием празднования победы. В сообщении на Facebook Ли Ян посвятил победу «моей стране, Тайваню». Президент Цай Инвэнь поздравила команду с «завоеванием первой в нашей стране золотой медали по бадминтону». Обе фразы с упоминанием страны были сказаны намеренно, и вызвали новую дискуссию по поводу давнего правила, которое вынудило команду острова участвовать в Олимпийских играх под названием «Китайский Тайбэй», которого нет ни на одной карте мира. Международный олимпийский комитет еще в 1970-х годах признавал юрисдикцию Пекина над Тайванем и запрещал Тайваню участвовать в соревнованиях от своего имени или в качестве отдельной страны. С 1950-х годов, после того как националисты Гоминьдана бежали от гражданской войны на материке и основали Китайскую Республику (Тайвань), Тайвань соревновался под разными названиями и иногда бойкотировал игры, борясь с мощью Китая и МОК в условиях турбулентной геополитики. Тем не менее, в 1981 году был достигнут компромисс, известный как «Нагойская резолюция», и тайваньским спортсменам разрешили соревноваться в качестве представителей Китайского Тайбэя, без каких-либо определений как национального государства.

«Споры о единственной легитимности представлять Китай разгорелись с момента основания КНР в 1949 году, и спорт не исключение», - сказал Цзяо Цзяхонг, тайваньский спортивный руководитель. Цзяо Цзяхонг является заместителем главы футбольного органа Тайваня, Футбольной ассоциации Китайского Тайбэя, но разговаривал он с корреспондентом The Guardian как частное лицо. Он сказал, что резолюция 1981 года была «целесообразной» для тогдашнего правительства Гоминьдана, которое все еще претендовало на то, чтобы представлять Китай, а также позволяло спортсменам участвовать в соревнованиях. Но времена меняются, и даже если дипломатические договоренности останутся прежними, требование сохранять в соревнованиях статус так называемого Китайского Тайбэя все больше будет восприниматься как анахронизм. «Это название действительно защищало права на участие Тайваня в мировых спортивных мероприятиях, но важность представления «настоящего Китая» ослабла, поскольку понятие Тайвань начало укореняться в сознании и в самоидентификации тайваньского народа», - сказал Цзяо. Люди на Тайване все чаще идентифицируют себя исключительно как тайваньцы, а не как китайцы или, как и то, и другое. В команде Китайского Тайбэя также есть несколько спортсменов из числа коренных народов. «Мы не китайцы, не из Тайбэя. Мы коренные жители Тайваня, - написала в Твиттере пресс-секретарь президента Тайваня Колас Йотака. - Мы представляем нашу землю и завоевываем медали на Олимпийских играх, а также празднуем День коренного населения Тайваня 1 августа». Когда японские и корейские вещатели во время официального освещения церемонии открытия и других мероприятий назвали команду Тайванем, на Тайване это похвалили, а в Китае назвали «грязным трюком». После победы Ли и Вана интернет-мемы высмеивали неудачное требование китайской команды на видеоповтор победного удара. А многие сторонники тайваньцев радостно среагировали, когда один из серебряных призеров поздравил своих оппонентов как «нашу команду Тайбэя, Китай» тремя эмодзи с китайским флагом. Мнения, сообщения и опросы в сети множились, даже сформировалось некое сообщество, где было заявлено, что пришло время изменить название команды. «Поскольку тайваньские спортсмены блистают на мировой арене, национальную сборную следует называть Тайванем», - написал член городского совета от правящей Демократической прогрессивной партии, собрав тысячи лайков в социальных сетях. - «Мы не могли и не должны сдаваться».