Впервые саудиты едут поздравлять президента Ирана

Делегация Саудовской Аравии, как ожидается, примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Ибрахима Раиси 5 августа в Тегеране, сообщает Интерфакс со ссылкой на иранские СМИ.

Агентство напоминает, что между Эр-Риядом и Тегераном нет дипломатических отношений с января 2016 года. Они были разорваны по инициативе саудовской стороны после нападения протестующих на посольство королевства в Тегеране. Демонстранты подожгли здание диппредставительства после казни в Саудовской Аравии шиитского проповедника аятоллы Нимра ан-Нимра, обвиненного в подстрекательстве к беспорядкам.

Однако в последние несколько месяцев, как отмечают иранские СМИ, предпринимаются шаги, направленные на сближение двух стран.