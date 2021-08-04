Раиси поблагодарил Пашиняна за приезд. Сказал, что ему весьма приятно видеть в Тегеране главу дружественной Армении. Глаз радует! И Раиси полон ожиданий от сотрудничества с Арменией в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Итак, свершилось! Премьер-министр Никол Пашинян прибыл в братский Азербайджану Иран. И сразу же из обветшалого тегеранского аэропорта Мехрабад отбыл в резиденцию новоиспеченного президента, где его с распростёртыми объятиями принимал сам Ибрагим Раиси.

И Пашинян поблагодарил Раиси, отметив главное в отношении Армении с Ираном – органическое и историческое взаимопонимание. Армянский премьер ударился в лирические рассуждения о многовековой дружбе народов Ирана и Армении, видимо, всего лишь на мгновение позабыв о том, что в Иране проживают более 20 миллионов этнических азербайджанцев. А сам верховный правитель Ирана Хаменеи родом из предместья азербайджанского города Сараб. С кем и о какой дружбе, исторических связях рассуждал Пашинян – приходится догадываться. Но об этнических армянах, которые играют ключевую роль в политической жизни Ирана в контексте сохранения национальной идентичности, Пашинян упомянуть не забыл.

И уверенным голосом произнес: что, дескать, рассчитывает на Раиси в надежде обогащения повестки двустороннего сотрудничества. Хорошо, что не обогащения урана!

Пашинян с Раиси обсудили и торгово-экономические связи, и необходимость расширения СЭЗ в Мегри. Армянский премьер неспроста сделал особый акцент на СЭЗ в Зангезурском коридоре, который должен открыть беспрепятственный путь Азербайджана в регион. Хотя как Пашинян собирается возродить СЭЗ в Мегри вместе с подсанкционным Ираном - остается лишь догадываться. Но у Пашиняна с Раиси свои планы в формате режима свободной торговли Ирана с ЕАЭС с точки зрения развития транспортных коммуникаций от Персидского залива до Черного моря. И, конечно же, в обход Турции. При этом армянский премьер напомнил о забытом и мертворожденном проекте строительства автомобильной магистрали Север-Юг, не задумываясь о главной составляющей так и не исполненной программы – кто же будет платить за банкет? Пашинян ошибается, если рассчитывает на финансовые возможности доведенного командой Роухани до ручки Ирана. Но армянский премьер озвучил еще одну несусветную глупость, предполагая активное вовлечение дышащих на ладан иранских строительных компаний в коридор Сисиан-Мегри.

А беседа двух озадаченных лидеров о сотрудничестве в области энергетики на основе формулы «газ в обмен на электроэнергию» зависит, по признанию самой же армянской стороны, от перспективы ввода в эксплуатацию третьей ЛЭП. То есть армянская бабушка надвое сказала. Ереван и для решения этой задачи пишет вилами по воде. Когда же в эпоху коронакризиса сирой Армении удастся завершить строительство линии электропередач? То есть вся дискуссия вроде бы серьезных людей, наделенных мандатами лидеров государств, сводилась к планам ни о чем. Во всяком случае, относительно видимой перспективы. Можно ли в наше время, которое накануне в своем письме Пашиняну Меркель назвала неопределенным, говорить о перспективе невидимой?

О политике же первым заговорил Раиси. Без экскурсов в историю и излишней лирики. Иранский президент сказал, что в регионе Ирану нужен мир и стабильность. Которые достижимы путем диалога. Кто же оспаривает великую истину?

При этом Раиси не упомянул о карабахском конфликте. Видимо, иранский президент солидарен с Путиным и Алиевым, что полиэтнический конфликт остался в прошлом. И проблема решена. Но это открытое признание мы услышим из уст Раиси в самое ближайшее время. Во всяком случае, искренне пребывая в надежде…

А напоследок Раиси пожал руку и пожелал Пашиняну сил и энергии в реализации поставленных целей. Будем надеяться, что эти цели не направлены против Азербайджана.