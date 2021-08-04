Захарова ответила Зеленскому: кидаешь камни и уезжаешь в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, кидает в людей камень раздора. Об этом написала в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя призыв Зеленского к гражданам в Донбассе, считающим себя русскими, уезжать в Россию, сообщает ТАСС.

"Вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну", - указала дипломат.

Захарова заявила, что Зеленскому стоит также предложить уехать тем, "кто рвется в ЕС и НАТО".

По ее словам, киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма.

Повторяя тезисы о борьбе с мифической оккупацией, Зеленский ведет дело к реальной сдаче суверенитета Украины, считает Захарова.