Захарова ответила Зеленскому: кидаешь камни и уезжаешь в Европу
Президент Украины Владимир Зеленский вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, кидает в людей камень раздора. Об этом написала в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя призыв Зеленского к гражданам в Донбассе, считающим себя русскими, уезжать в Россию, сообщает ТАСС.
"Вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну", - указала дипломат.
Захарова заявила, что Зеленскому стоит также предложить уехать тем, "кто рвется в ЕС и НАТО".
По ее словам, киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма.
Повторяя тезисы о борьбе с мифической оккупацией, Зеленский ведет дело к реальной сдаче суверенитета Украины, считает Захарова.