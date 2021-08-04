Военнослужащие обезвреживали условного противника – диверсионную группу, которая скрывалась в здании и создавала панику среди гражданского населения.

В Нахчыване начались совместные учения азербайджанского и турецкого спецназа. Речь идет о так называемых тактико-специальных учениях, проводимых в соответствии с «Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год».

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, в ходе учений, проведенных командующим Отдельной общевойсковой армией, генерал-полковником Керемом Мустафаевым и военнослужащими Вооруженных сил Турции, были проверены практические навыки личного состава, а также опыт ведения боевых операций в зданиях.

Согласно сценарию учений, военнослужащие отдельной общевойсковой армии в ходе антитеррористической операции по обезвреживанию провокационно-диверсионной группы условного противника применили элементы ближнего боя в ограниченном пространстве.

Таким образом, наши спецназовцы, нейтрализовали диверсантов, предотвратили провокационно-диверсионную деятельность и добились поставленных целей на учениях.

Выступая на церемонии, командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев отметил, что совместные тактические учения с боевой стрельбой, проведенные в Нахчыване и городе Карс в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, подписанным между Азербайджаном и Турцией, являются демонстрацией военной мощи обеих братских стран. Успешное завершение тактико-специальных учений, проведенных с подразделениями специального назначения Отдельной общевойсковой армии в городах Спарта и Кайсери Турецкой республики, на курсах, организованных в Учебном центре горной подготовки в Нахчыване, является наглядным показателем профессионального применения боевого опыта, полученного в ходе 44-дневной Отечественной войны.

В связи с успешным завершением учений, в которых в качестве наблюдателей и инструкторов приняла участие группа военнослужащих Вооруженных сил Турции, состоялась церемония награждения.