Xiaomi улучшает позиции в рейтинге Fortune Global 500

«По сравнению с нашими прошлыми достижениями, я больше сосредоточен на нашем потенциальном росте. Xiaomi - все еще очень молодая, но амбициозная компания, полная мотивации. Я хотел бы искренне поблагодарить наших фанатов Xiaomi фанов по всему миру, поскольку ваша непоколебимая поддержка помогла Xiaomi стать такой живой и энергичной. Я думаю, что это не предел для Xiaomi, и я уверен, что люди увидят еще более сильную и мощную Xiaomi в будущем, и мы добьемся гораздо более выдающихся результатов в рейтинге Fortune Global в следующем году,» – сказал Лэй Цзюнь, основатель, председатель и генеральный директор Xiaomi.

Компания Xiaomi была включена в список Fortune Global 500 третий год подряд, поднявшись до 338-го места в 2021 г., что представляет собой значительный рост на 84 позиции по сравнению с 422-м местом в 2020 году. При этом Xiaomi стала самой быстрорастущей компанией в категории «Интернет и Розничная торговля» в списке Fortune Global 500 в 2021 году.

Согласно отчету о прибыли Xiaomi, общий доход компании в 2020 году составил 245,9 миллиарда юаней, в результате чего Xiaomi заняла 338-е место в списке Fortune Global 500 2021 года. В 2021 году компания по-прежнему показывает быстрый рост, демонстрируя взрывное увеличение доходов и чистой прибыли, которая значительно превзошла ожидания рынка. В первом квартале 2021 года общая выручка Xiaomi составила 76,9 миллиарда юаней, что на 54,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а скорректированная чистая прибыль за период составила 6,1 миллиарда юаней, увеличившись на 163,8. % по сравнению с предыдущим годом.

Этот рост объясняется постоянно расширяющимися позициями Xiaomi на рынке смартфонов высокого класса, быстрым ростом на международных рынках и развитием нового розничного бизнеса компании.

Сосредоточение внимания Xiaomi на ключевых технологиях стало движущей силой для создания улучшенного взаимодействия с пользователями. Компания укрепила свои позиции в сегментах рынка высокого класса с помощью серий Mi 10 и Mi 11. В первом квартале 2021 года глобальные поставки смартфонов Xiaomi по цене 3000 юаней и выше на материковом Китае и по цене от 300 евро и выше на международных рынках превысили 4 миллиона штук.

Глобальное расширение компании также способствовало ее общему росту. 16 июля Xiaomi объявила, что, по данным Canalys, компания заняла второе место в мире с 17% долей поставок смартфонов, опередив Apple. На международных рынках: Xiaomi превысила 300% рост в годовом исчислении на рынке Латинской Америки, 150% в Африке и 50% в Западной Европе. Смартфоны Xiaomi вышли на более чем 100 рынков по всему миру, заняв первое место по рыночной доле смартфонов как минимум на 12 рынках и заняв второе место в Европе по доле рынка. Компания находится на первом месте в Индии 15 кварталов подряд.

Что касается новой розничной торговли, то есть физических магазинов Xiaomi, – их число стремительно увеличивается с 2020 года. Общее количество магазинов Xiaomi в материковом Китае превысило 5500 в конце апреля 2021 года, в то время как на международных рынках насчитывается более 1000 магазинов Xiaomi. Физическая розничная сеть Xiaomi быстро расширяется по всему миру.

Xiaomi продолжила инвестировать в область исследования и разработок, а также в таланты, создав серию новых структур вознаграждения для своей команды исследований и разработок и инициировав вторую фазу проекта Xiaomi Smart Factory. «В течение следующего десятилетия Xiaomi станет новой движущей силой в производственной отрасли,» – сказал Лэй Цзюнь на 10-летнем юбилее компании. Умное производство становится одним из основных конкурентных преимуществ Xiaomi.

Являясь лидером в области смартфонов, на платформе Интернета вещей на базе искусственного интеллекта (AIoT) и интеллектуального производства, Xiaomi также активно выходит на рынок умных электромобилей. В марте 2021 года Xiaomi официально объявила, что создаст дочернее предприятие, находящееся в полной собственности материнской компании, во главе с генеральным директором Лэй Цзюнем для управления бизнесом в области умных электромобилей, с общим объемом инвестиций в течение следующих 10 лет, который оценивается в 10 миллиардов долларов США. На начальном этапе инвестиции составят 10 миллиардов юаней. Умные электромобили станут значительным фактором нового роста для Xiaomi.