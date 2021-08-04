Ульвия Худиева, собкор 15:49

«Посмотрите, это мой папа. Его больше нет с нами. Он не умер, а стал шехидом, и теперь на небесах с другими шехидами - отцами моих друзей Орхана, Рамала и Зохраба. Правда, я очень скучаю по нему…», - говорит семилетний Тунджай, сын погибшего в Отечественную войну капитана Парвиза Мамедова. Мальчик за руку привел корреспондента haqqin.az в комнату, где его с мамой поселили, и с гордостью и печалью показывает гостье фотографию отца-шехида. Тунджай собирался еще что-то рассказать, но тут медсестра позвала его на процедуры, и он, поцеловав фото, убегает. Его день расписан по минутам – завтрак, обед, процедуры, упражнения в спортзале, а потом еще и увлекательная экскурсия.

Психологическая помощь детям шехидов Встреча с сыном шехида произошла в Санаторно-курортном реабилитационном центре Минздрава в поселке Бузовна. Здесь сейчас лечатся и отдыхают со своими мамами ребята разного возраста, отцы которых отдали жизнь за освобождение азербайджанской земли. В центре созданы все условия для оказания разнообразных санаторно-курортных и лечебно-оздоровительных услуг семьям щехидов, в первую очередь детям. Они здесь проходят санаторно-курортный и лечебно-оздоровительный курс, а также с удовольствием участвуют в организованных для них спортивных играх и экскурсиях по Апшерону. Мама Тунджая, вдова шехида Аиша Мамедова делиться с журналисткой своей тревогой за сына, который никак не может свыкнуться с мыслью, что у него больше нет заботливого и любящего папы. Переживает, часто плачет, сторонится сверстников… Но здесь, в реабилитационном центре, после бесед с психологом, лечебных процедур, игр с такими же потерявшими отцов мальчишками постепенно стал оживать - больше улыбается, с удовольствием бегает на свежем воздухе. Они здесь уже восьмой день, и положительные перемены налицо. Тунджаю в центре все нравится, особенно же групповые прогулки с экскурсоводом. Специалисты делают все, что и он, и другие дети вернулись к нормальной жизни. Аиша Мамедова отмечает, что на прошлой неделе к детям шехидов, а также к ветеранам войны, которые тоже проходят здесь санаторно-курортное и восстановительное лечение, приезжал и.о. министра здравоохранения Теймур Мусаев. Он все осмотрел, проконтролировал и расспросил детей, как им здесь живется, все ли нравится, что еще они хотели бы увидеть. Детям также были розданы подарки.

«Вы бы видели, в каком восторге были наши ребятишки. Им сейчас так нужны забота и внимание. Мы, вдовы шехидов, бесконечно благодарны нашему государству, что не оставляет нас в нашей беде. Все время ощущаем эту поддержку. И за детей мы спокойны – нам помогут их вырастить, поставить на ноги», - со слезами на глазах говорит Аиша ханум. Ее дружно поддерживают и другие женщины, которым государство организовало и замечательный отдых на морском берегу, и лечение. Благодаря инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой сразу после окончания Отечественной войны Санаторно-курортной реабилитационный центре Минздрава был полностью передан для лечения и восстановления раненных на фронте бойцов. О деятельности центра haqqin.az рассказал его гендиректор Мурсал Мурсалов.

«Наш центр - учреждение санаторно-профилактического профиля, - отметил он. – А потому задача персонала – прежде всего обеспечить пациентам комфорт и тишину. Здесь проходят лечение люди с неврологическими и психологическими расстройствами, на которых благотворное воздействие оказывают различные физиотерапевтические процедуры, бальнеотерапия, гидромассаж, лечебная физкультура, консультации логопеда. Санаторий оснащен самым современным оборудованием и может принимать одновременно 250 человек», - сообщает М.Мурсалов. Проект, связанный с детьми шехидов, стартовал 23 июля и продлится до сентября. За это время пять групп детей в возрасте 5-16 лет вместе с матерями пройдут 10-дневный лечебно-оздоровительный курс. По словам руководителя центра, все дети физически здоровы, но большинство нуждается в психологической поддержке. Потеря отца для них стала серьезной психологической травмой, а потому с ними и их матерями работают опытные психологи. Семьи шехидов, которые прибывают в Центр, сначала проходят всестороннее обследование у лор-специалиста, кардиолога, педиатра, стоматолога и других врачей. В случае возникновения необходимости их могут отправить на рентген и УЗИ. После обследования каждому назначается индивидуальный курс лечения. Наряду с этим для детей организовываются групповые игры под руководством спортивных медиков и другие развлечения, включая экскурсии в музеи и заповедники.

«Психолог очень помог моему ребенку» Продолжаем беседу с Аишой Мамедовой. Женщина рассказывает, что ее муж погиб 30 сентября в направлении Ходжавенда. В тот день с утра поговорил с семьей по телефону, сообщил, что наши войска все время идут вперед. Просил не волноваться, уверял, что все будет хорошо и что сын будет им гордиться. «Узнав и гибели отца, Тунджай сразу как-то повзрослел. Не поверите, но семилетний малыш словно почувствовал, что теперь он, как полагается мужчине, должен стать опорой для меня. Но печаль не уходила с его лица. А здесь, в центре, он постепенно опять становится веселым мальчишкой-сорванцом. Здесь прекрасные специалисты, и мы во всем ощущаем заботу и внимание», - радуется за сына женщина. В разговор вступает и вдова шехида Орхана Исмаилова Фергана. Ее муж погиб в боях за Джебраил. В санаторий женщина приехала с двумя детьми. «Никогда не забуду слова Орхана перед отправкой на фронт. Он сказа, что позволит своим детям жить с сознанием того, что на родной земле хозяйничают захватчики. У него осталось двое сыновей - семилетний Айхан и восьмилетний Зохраб.

Ни разу никто из них ни сказал: «Мой отец погиб», только: «Наш папа шехид». Они гордятся подвигом отца, но все время чувствую, как им его не хватает… Дети верят, что их отец наблюдает за ними из рая. Представьте, они обязательно ставят на стол тарелку для него и на его месте никто не садится», - делится женщина сокровенным. Вдова шехида лейтенанта Асифа Керимова Арзу признается, что после перенесенного стресса у нее начались проблемы со здоровьем. Помимо поддержки психолога в санатории она проходит реабилитационный курс, и уже после первые процедур стала чувствовать себя лучше. «Мой супруг погиб 2 ноября в боях за Шушу. Я понимала, что это война, что на ней получают ранения, гибнут, но чувства обуздать трудно - никак не могу смириться с тем, что его нет», - с бесконечной печалью в голосе рассказывает Арзу Керимова. Вместе с тремя детьми в Центр приехала и вдова майора Рамиза Гаджиева Севиндж. У ее дочерей всегда были небольшие проблемы с речью, а после гибели отца от переживаний они усугубились. В центре их сразу взял под свою опеку логопед, и сейчас девочки все произносят четко, без затруднений, даже такую сложную для детей букву «р».

«Рамиз был военным. Где бы ни служил, мы с дочерями всегда были с ним. Три года жили в Тертере. С первых дней войны он отправил нас в Баку, подальше от фронта. Рамиз участвовал в апрельских боях, но когда прощался с нами в сентябре, будто чувствовал, что больше нас не увидит, что станет шехидом…» - делится женщина своей печальной историей. Офицер спецназа Эльчин Исмаилов погиб 7 октября – в годовщину своей свадьбы. Его вдова Севиндж Исмаилова рассказывает, что главной мечтой Эльчина было освобождение Шуши. «Весть о том, что Эльчин стал шехидом пришла к нам на следующий день, 8-го числа. Он погиб, пытаясь спасти своих боевых товарищей. Я горжусь своим мужем. Он был героем еще при жизни», - сказала она.