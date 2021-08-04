Ильхам Алиев выделил деньги на строительство автодороги до госграницы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение «О мерах по строительству автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (6 км)-Падар Шабранского района».

Согласно документу, в целях строительства автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (6 км)-Падар из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделены 1,1 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.