Отдел информации 16:16

Два дня назад, 3 августа, в Одессе во дворе своего дома в результате многочисленных выстрелов из пистолета-пулемета был убит 25-летний азербайджанец - малый предприниматель Лачин Мамедов. Киллер сбежал с места преступления. Сообщается, что преступник имеет отношение к группировке небезызвестного азербайджанского вора в законе Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули, застреленного в Анталье в августе минувшего года.

Как сообщает haqqin.az, украинские СМИ распространили запечатленные камерами наблюдения видеокадры нашумевшего убийства. На них отчетливо видно, как киллер занял позицию между автомобилями во дворе одного из многоэтажных зданий по улице маршала Малиновского. Л. Мамедов, разговаривая по телефону, зашел во двор и на входе в свой подъезд подвергся обстрелу. Хотя он и пытался укрыться от пуль, однако киллер с близкого расстояния произвел еще несколько выстрелов и скрылся с места происшествия.

Убитый Лачин Мамедов являлся жителем села Ирмашлы Шамкирского района. Его деятельность не ограничивалась лишь малым предпринимательством, то есть продажами. Как сообщает Национальная полиция Украины, в 2020-2021 гг. Л. Мамедов занимался рэкетирством (сбором денег путем угроз) и грабежами на территории Одесской области. Эльдар Абдулахмед оглу Гусейнов (1971 г.р.) и Амиль Шамиль оглу Маседов (1975 г.р.) были его подельниками. Минувшим днем, то есть 4 августа, прокурор Одесской области Сергей Костенко и начальник Главного полицейского управления Одесской области Олег Бех провели брифинг в связи с этим убийством. На брифинге было сообщено о задержании одного из подельников киллера и установлении личности самого убийцы. Это 28-летний гражданин Грузии Эльмураз Мамедов. По данным правоохранительных органов, киллер за неделю до убийства прибыл из Варшавы в Одессу. Он вместе со своим подельником снял квартиру недалеко от дома, где проживал Лачин Мамедов, приобрел автомобиль Mercedes с европейским транзитным номером, на котором после убийства и покинул место преступления, а затем бросил машину уже на улице Филатова. Соучастника преступления задержали в Бориспольском аэропорту Киева. Он заплатил за аренду квартиры, снятой киллером.