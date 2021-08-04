Вугара Сафарли не отпустили под домашний арест
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора упразднённого Фонда господдержки СМИ Вугара Сафарли и других должностных лиц.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Азера Пашаева адвокаты выступили с ходатайством о замене их подзащитным меры пресечения на домашний арест.
После возвращения с совещания, судебная коллегия объявила об отклонении этих ходатайств.
Следующее заседание суда назначено на 20 августа.
Напомним, что ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ.
В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли по предварительному сговору с работающими на различных должностях Биньямином Исмаиловым, Адалятом Велиевым, Надиром Мамедовым, Бахтияром Фатуллаевым, Темкином Халиловым, Тельманом Таировым, Тахминой Ягубовой, Валехом Оруджевым, Шахином Ибрагимовым и Намигом Гаджиевым путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению, превышения объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершив служебный подлог и внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.