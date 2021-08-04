Вугара Сафарли не отпустили под домашний арест

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора упразднённого Фонда господдержки СМИ Вугара Сафарли и других должностных лиц.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Азера Пашаева адвокаты выступили с ходатайством о замене их подзащитным меры пресечения на домашний арест.