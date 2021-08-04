Лесной пожар в Ярдымлы потушили

Лесной пожар, возникший 1 августа на труднопроходимой горной местности близ села Хонуба Ярдымлинского района, потушен. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в результате пожара на 32 гектарах сгорели кусты, опавшая листва, пни и деревья.

Согласно сообщению, пожар был потушен расчетами Государственной службы пожарной охраны, силами войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска и Южного регионального Центра МЧС Азербайджана с использованием вертолета авиационного отряда, а также сотрудниками Центра лесного хозяйства Минэкологии и природных ресурсов и местными жителями.

Другие участки лесополосы были защищены от огня.