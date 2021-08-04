В Госдепе украли бутылку виски Майкла Помпео

Госдепартамент США разыскивает бутылку виски стоимостью около шести тысяч долларов, которую в 2019 году подарили бывшему госсекретарю Майклу Помпео. Об этом говорится в уведомлении в Федеральном реестре США.

Бутылка виски была получена от властей Японии. По американским законам Помпео не мог ее принять, как и любые другие подарки, стоимость которых превышает 390 долларов, пишет РИА Новости.

Как следует из документов, это не самая дорогая бутылка алкоголя. Так, заместитель помощника экс-президента Дональда Трампа, Мэтт Поттинджер, получил от властей Японии бутылку виски стоимостью 8 374 доллара. Ее местонахождение известно, а вот куда ее направить - пока решается.

Помпео получал и другие подарки, в том числе ковры из Узбекистана и ОАЭ, которые были переданы в различные учреждения США.