В России считают: наступление талибов выдыхается

Наступление движения "Талибан" в Афганистане выдыхается, у него отсутствуют ресурсы для захвата крупных городов, включая Кабул. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

"Ресурсы для захвата и удержания крупных городов, включая столицу страны Кабул, у талибов отсутствуют. Их наступление постепенно начинает выдыхаться", - сказал он, добавив, что правительственным войскам удалось вернуть контроль над утраченными уездами в ряде провинций.

Бикантов, отметил, что РФ продолжает "добиваться от всех сторон в Афганистане запуска субстантивных мирных переговоров. С этой целью планируется участие спецпредставителя президента РФ, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова в очередном заседании расширенной "тройки" (РФ, США, Китай, Пакистан) в Дохе, намеченном на 11 августа".

При этом он заявил, что афганские силовики не справляются с натиском талибов, а боеспособность регулярных частей остается на низком уровне.