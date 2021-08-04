У армян цирк в парламенте Игра в кошки-мышки
Фракция «Армения» в третий раз выдвинула кандидатуру Ишхана Сагателяна. В Национальном Собрании развернулась бурная дискуссия вокруг кандидатуры оппозиционного вице-спикера НС, сообщают армянские СМИ.
Оппозиционные депутаты призвали парламентское большинство не проваливать выборы оппозиционного кандидата посредством недействительных бюллетеней.
Сейран Оганян подтвердил, что фракция в третий раз выдвигает кандидатуру Ишхана Сагателяна.
Мы здесь в парламенте не для того, чтобы играть в кошки-мышки. Выдвинули кандидата, хотите — голосуете, не голосуете — продолжайте в том же духе. Об этом в ходе своего выступления отметил Ишхан Сагателян, обращаясь к парламентскому большинству.
«Если хотите, чтобы с этой трибуны в качестве кандидата просил вас голосовать, то не буду», - подчеркнул Сагателян.
Напомним, оппозиционные депутаты призвали парламентское большинство не проваливать выборы оппозиционного кандидата посредством недействительных бюллетеней. «Гражданский договор», в свою очередь, намекает, что за провал ответственна оппозиция.