Лига конференций: «Карабах» в гостях против киприотов
Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в кипрской Ларнаке начнется первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между командами АЕЛ и «Карабах».
Судить встречу будет бригада арбитров из Швеции во главе с Гленом Нюбергом.
Во 2-м раунде многократный чемпион Азербайджана прошел израильский «Ашдод» (0:0, 1:0). А АЕЛ преодолел сопротивление албанской «Влажнии» (1:0, 1:0).
Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с сильнейшим в противостоянии «Брейдаблик» (Исландия) – «Абердин» (Шотландия).