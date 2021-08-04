«Азеригаз» продолжает акцию «Открытый микрофон»

Как сообщили haqqin.az, в пресс-службе ПО, «передвижные приемные» с 10:00 по 13:00 будут готовы к тому, чтобы граждане могли в комфортных для них условиях рассказать о своих проблемах. Руководство ПО «Азеригаз» рассмотрит проблемы и предложения, озвученные посредством «Открытого микрофона», после чего будут даны соответствующие распоряжения по их разрешению. Все это будет направлено на максимальное удовлетворение граждан в данном вопросе.

«Как известно, глава государства всегда говорит, что высшей задачей каждой госструктуры, каждого чиновника должно быть обеспечение удовлетворения граждан по всем беспокоящим их вопросам. «Передвижные приемные» именно в соответствии с данным поручением будут организовываться регулярно и служить оперативному решению проблем», - сказали в пресс-службе ведомства.