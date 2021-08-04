Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату в тюрьме

Лишенный депутатской неприкосновенности Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату. Как сообщает haqqin.az, об этом сказал секретарь дисциплинарной комиссии парламента Нурлан Гасанов.

По его словам, Э.Салимов лишен депутатской неприкосновенности, однако его мандат не отозван: «Ему будет выдаваться депутатская зарплата. Если будет решение суда, которое вступит в законную силу, то его депутатские полномочия будут прекращены, и Э.Салимов перестанет получать депутатскую зарплату».

Гасанов отметил и тот факт, что депутатские полномочия Салимова не ограничены, он всего лишь лишен депутатской неприкосновенности.

3 августа подозреваемый в избиении сотрудника полиции и лишенный депутатской неприкосновенности Эльданиз Салимов был доставлен в Бинагадинский районный суд. В суде было рассмотрено представление следственного органа об избрании в отношении Салимова меры пресечения в виде заключения под стражу. Согласно решению суда, в отношении Салимова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца. В Генпрокуратуре Азербайджана проведена проверка по материалам, поступившим из МВД в связи с применением силы депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым в отношении сотрудника полиции 29 июля, около 01:00, в ресторане «Старый двор» в городе Хачмаз. По собранным материалам было возбуждено уголовное дело по статье 309.2 («Превышение должностных полномочий») УК Азербайджана.