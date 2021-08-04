Посольство Грузии в Баку заявило о российской оккупации

“Более 30 городов и сел Грузии, в том числе Тбилиси, подверглись атаке российскими стратегическими бомбардировщиками и военными самолетами. Агрессор использовал кассетные бомбы и другое запрещенное оружие. В результате агрессии были убиты и ранены сотни мирных жителей и военнослужащих, тысячи местных жителей пополнили ряды полумиллиона беженцев и перемещенных лиц, изгнанных в ходе предыдущих волн этнических чисток”, - говорится в заявлении посольства.

«Сегодня исполняется 13 лет со дня масштабной военной агрессии России против Грузии и последующей незаконной оккупации неделимых районов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии». Об этом говорится в заявлении посольства Грузии в Азербайджане, поступившем в редакцию haqqin.az.

В сообщении говорится, что российская агрессия в Грузии получила юридическую оценку Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Суд определил Россию как государство, осуществляющее оккупацию и контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом, ответственное за грубые нарушения прав человека во время и после августовской войны 2008 года. Страсбургский суд подтвердил, что Россия нарушила суверенитет и территориальную целостность Грузии, не выполнила при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и провела этническую чистку в отношении грузин.

«Власти Грузии и международное сообщество призывают Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах и прекратить военную агрессию против страны и оккупацию Абхазии и Южно-Осетинского региона, вывести свои войска с территории Грузии во исполнение соглашения о прекращении огня, подписанного 12 августа 2008 года при посредничестве ЕС. Россию также призывают отказаться от признания независимости оккупированных территорий», - говорится в заявлении.

Отмечается, что в целях увековечения памяти погибших в ходе крупномасштабной военной интервенции России в Грузию с целью незаконной оккупации Абхазии и Цхинвальского региона Грузии с вечера 7 августа 2021 года до утра 9 августа на здании дипломатического представительства Грузии будет приспущен государственный флаг. Посольство воспользовалось случаем, чтобы выразить соболезнования семьям и близким погибших в августе 2008 года в ходе российско-грузинской войны.