Злоумышленник изнасиловал 55-летнюю душевнобольную женщину в Гахе

В селе Тураджлы совершено нападение на 55-летнюю одинокую душевнобольную женщину. Женщина была жестоко избита и изнасилована. Об этом haqqin.az сообщили жители села.

«Женщина не была замужем и после смерти родителей проживала одна. Ее родная сестра вышла замуж и переехала в Шеки, а брат – в Баку. За женщиной, которая является инвалидом второй группы, ухаживал социальный работник. В начале недели он зашел ее навестить, но дверь дома никто не открыл. Социальному работнику при помощи соседей все же удалось войти в дом. Там они нашли женщину в тяжелом состоянии, ее лицо было разбито. Она была сразу же доставлена в больницу», - рассказали жители села.