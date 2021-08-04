Злоумышленник изнасиловал 55-летнюю душевнобольную женщину в Гахе
В селе Тураджлы совершено нападение на 55-летнюю одинокую душевнобольную женщину. Женщина была жестоко избита и изнасилована. Об этом haqqin.az сообщили жители села.
«Женщина не была замужем и после смерти родителей проживала одна. Ее родная сестра вышла замуж и переехала в Шеки, а брат – в Баку. За женщиной, которая является инвалидом второй группы, ухаживал социальный работник. В начале недели он зашел ее навестить, но дверь дома никто не открыл. Социальному работнику при помощи соседей все же удалось войти в дом. Там они нашли женщину в тяжелом состоянии, ее лицо было разбито. Она была сразу же доставлена в больницу», - рассказали жители села.
Сегодня женщина была выписана из больницы, ее жизни ничто не угрожает. По факту нападения и изнасилования задержан житель села 1971 г.р. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Этот человек прибыл в Тураджлы из другого села и работал на ферме. Он жил здесь вместе с семьей. Жители села даже выделили им один из пустующих домов. До сих пор в нашем селе не было такого позорного события. Это мерзкое преступление было совершено против душевнобольной женщины и вызвало гнев у жителей села, которые потребовали у семьи преступника немедленно покинуть Тураджлы», - сказал местный житель.
По факту в Прокуратуре Гахского района возбуждено уголовное дело.