Ремонт водоснабжения в Шуше обойдется в 5 миллионов долларов
ОАО “Azersu” подписал 3 августа договор на капитальный ремонт действующих сооружений водоснабжения города Шуша с целью обеспечения стабильной подачи воды в город.
Как сообщает Туран, контракт присужден ОАО “Protean Construction” методом опроса предложений. Его стоимость – 8 млн. 631,2 тыс. манат (свыше $5 млн.). Работы подлежат завершению до конца этого года.
Работы по восстановлению системы водоснабжения города Шуша финансируются за счет средств капитального вложения, предусмотренных в государственном бюджете на текущий год.