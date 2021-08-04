Россия об обострении ситуации на границе Азербайджана и Армении

Москва обеспокоена участившимися вооруженными инцидентами на границе Азербайджана и Армении, заявил заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Александр Бикантов, передает пресс-служба МИД РФ.

"Российская сторона серьезно обеспокоена участившимися в последнее время вооруженными инцидентами, происходящими на отдельных участках армяно-азербайджанской границы. Особую тревогу вызывает то, что они сопровождаются человеческими жертвами с обеих сторон. К сожалению, несмотря на все предпринимаемые шаги, напряженность на границе пока не спадает", - заявил Бикантов.

По его словам, Москва призывает Баку и Ереван избегать деградации обстановки и готова и далее вносить активный вклад в процесс нормализации обстановки.

"Все возникающие вопросы необходимо решать исключительно мирным, политико-дипломатическим путем...", - заявил Бикантов.

По оценке представителя МИД РФ, "эти усилия, вместе с разблокированием экономических и транспортных связей в регионе, а также стимулирования межобщинного диалога, будут способствовать превращению Южного Кавказа в зону стабильности, безопасности и процветания".