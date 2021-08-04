Азербайджан не подавал заявку на вступление в ОДКБ

Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в статусе наблюдателя. Об этом сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов, передает ТАСС.

"Могу сразу отметить, что государствами и членами ОДКБ взят курс на повышение открытости, в том числе в информационной сфере, и расширение внешних связей организации, - сказал он. - Приняты документы, которые предусматривают возможность подключения к деятельности ОДКБ различных заинтересованных стран в качестве партнеров или наблюдателей. Такие решения принимаются, как известно, консенсусом. Со стороны Азербайджана подобная заявка до сих пор не подавалась".