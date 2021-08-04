Шойгу заявил, что Россия может задействовать свои войска в Средней Азии

Российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае прямой агрессии с афганского направления, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная, и конечно, она в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей ОДКБ", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос о мерах, принимаемых для нейтрализации исходящих из Афганистана угроз, пишет РИА Новости.

Шойгу отметил, что страны-члены ОДКБ по своим масштабам, оборонному потенциалу не могут быть на равных с Россией и нуждаются в помощи на афганском направлении.

Отвечая на вопрос о финансовых затратах РФ на данном направлении, российский министр сказал: "Если говорить по деньгам, то это не те деньги, о которых надо задумываться, когда решаем такие вещи".