Раиси официально стал президентом Ирана

В Тегеране состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Ибрагима Раиси, сообщает haqqin.az со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, в церемонии приняли участие 115 официальных лиц из 73 стран, включая глав 10 государств и председателей парламентов 20 стран, а 11 стран были представлены на инаугурации на уровне глав МИД.

В инаугурации иранского президента также приняла участие азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.