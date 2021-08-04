Американская разведка захватила в Ухане генетические данные о вирусах

Разведывательные службы США анализируют генетические данные о вирусах, изучавшихся в лаборатории Уханьского института вирусологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американскую телекомпанию CNN.

Телекомпания не располагает точной информацией, когда и как американская разведка смогла получить доступ к этим данным, но не исключает, что это произошло в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане. Согласно публикации, США теперь владеют сведениями о 22 тыс. вирусов, изучавшихся в уханьской лаборатории.

Массив генетической информации требует тщательного анализа, чтобы стало возможно делать какие-то конкретные выводы. По ее данным, процесс анализа затруднен тем, что сопроводительные записи сделаны на китайском языке, поэтому американским спецслужбам надо не только найти знающих китайский специалистов, но и убедиться, что им можно доверять. Точные сроки завершения этой работы пока не определены.