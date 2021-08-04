Раиси: «Иран не будет создавать ядерное оружие»
Президент Ирана Ибрагим Раиси в ходе официальной церемонии инаугурации заявил, что Иран не намерен создавать ядерное оружие, ему нет места в оборонной стратегии страны.
Раиси принес присягу и вступил в должность президента Ирана.
"Ядерная программа Ирана исключительно мирная, и, согласно фетве Верховного лидера, ядерное оружие запрещено и ему не место в оборонной стратегии Ирана", - приводит гостелеканал IRIB слова Раиси.
Напомним, что после прихода к власти президента США Дж.Байдена в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое будет сформировано после инаугурации Раиси.