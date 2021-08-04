Американский президент открыто объявил о намерении Вашингтона закрепить свои политические интересы в регионе непосредственно с помощью «соросовского форпоста» - пашиняновского правительства. И новая архитектура армяно-американских отношений будет строиться не на одних унифицированных либеральных ценностях, о чем пафосно пишет Байден, что отнюдь не выражается одним созданием новой патрульной полиции и антикоррупционных институтов.

Байден почти повторил стратегию, озвученную президентом России в отношении Армении, и заговорил о приоритетах безопасности. Удивительно, но за четверть столетия ни один из американских президентов не писал президентам Азербайджана о проблеме тысяч азербайджанских военнопленных в Армении. Но Пашиняну написал об осужденных армянских диверсантах. Информированность американского президента впечатляет – среди груды проблем большой международной политики в Овальном кабинете нашли время для подсчета точного количества диверсантов, пробравшихся в глубокий азербайджанский тыл. И это естественно, ибо «армянский вопрос» в стратегии коллективного Запада на особом счету, причем издавна, начиная с Берлинского конгресса и Сан-Стефанского соглашения, поставившего не последнюю точку в русско-турецком противостоянии.

Но вернемся к современности и Московскому соглашению от 10 ноября. Байден не скрывает своей жажды выцарапать из рук Кремля грандиозный политический успех – успешную посредническую миссию, с помощью которой Россия и удержала свое прежде хрупкое влияние на Южном Кавказе. Но декорация Байдена, за которой скрывается коллективный Запад, пытается вновь сместить армяно-азербайджанское урегулирование в плоскость интернационализации конфликта. Дискурс регионального формата препятствует большому возвращению Запада, на чем и тщетно настаивает Пашинян. В недавних переговорах с Макроном армянский премьер снова ухватился за свой идефикс – размещение на границе с Азербайджаном войск двух других сопредседателей, то есть войск НАТО. Вот почему Байден вкупе с Макроном упорно возвращают эгиду Минской группы. Это платформа для возвращения в регион, из которого коллективный Запад был окончательно выбит после второй карабахской войны.

С другой, чисто формальной стороны, на протяжении четверти века США и Франция беспрестанно заявляли, что готовы поддержать любую формулу урегулирования, принятую сторонами конфликта. Пожалуйста, пакт на столе. В самом конце соглашения от 10 ноября стоит величественная подпись самого Никола Пашиняна. Однако Пашинян вопреки взятым на себя обязательствам отказывается от исполнения важных договоренностей, что сильно тормозит мирный процесс. Если США и Франция искренне хотят долгосрочного мира в регионе, то должны всего лишь принудить армянского премьера к исполнению договоренностей. Сил и влияния для этого у Байдена и Макрона более чем предостаточно. Либо же им просто надо отойти в сторону. Иначе Ильхаму Алиеву придется, как он неоднократно повторял, силой претворить в жизнь взятые Пашиняном на себя обязательства. Тем более что у Алиева уже есть опыт исполнения международных договоренностей. Осенью Азербайджан исполнил Мадридские принципы ОБСЕ, принятые Кочаряном и Саргсяном, и нехотя Пашиняном. Остается доделать самую малость – протаранить Зангезурский коридор…