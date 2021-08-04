Пашинян ковырялся в телефоне во время выступления Раиси дипломатический скандал
Бестактность и нарушение дипломатического этикета, проявленные Пашиняном на инаугурации во время выступления вступившего в должность президента Ирана Ибрагима Раиси вызвали бурную критику в армянских СМИ. Среди присутствовавших в зале гостей лишь один Пашинян отключил устройство для синхронного перевода и начал ковыряться в соцсетях на своем смартфоне. Как известно, армянский премьер-министр – активный пользователь и поклонник соцсетей.
Но по мнению зампредседателя Республиканской партии Армении, экс-министра образования Армена Ашотяна, публичное неуважение и нарушение этикета в восточной стране могут не простить, что отразится на отношениях с таким стратегическим партнером, как Иран. А.Ашотян не смог сдержать своих эмоций и, как пишет news.am, подверг Пашиняна уничижительной оскорбительной критике: «Этот идиот так и не понял, что из себя представляет дипломатия, что такое культура, что такое воспитание, что такое ответственность. Особенно на Востоке такого рода вопиющие проявления неуважения и невоспитанности не забываются и не прощаются».