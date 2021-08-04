Водолазы из Азербайджана участвуют в учениях НАТО

В Черном море стартовали учения военных водолазов  ВМС Украины  "Дайв-2021" с участием  ВМС  Грузии, Болгарии, Азербайджана, США и Румынии.

Как сообщает Министерство обороны Украины, подразделения военных моряков, используя новейшее водолазное снаряжение, отрабатывают спуски на глубину более 30 метров в составе интернациональных групп.

Дополнительно отрабатываются элементы оказания медицинской помощи с привлечением барокамеры, в случае выявления кислородной болезни.

На румынском судне "Александру Катанеану" иностранные коллеги ознакомили участников с работой современного океанографического, метеорологического, топографического и гидрографического оборудования.