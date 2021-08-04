Шахин Мустафаев напомнил Ирану про Парсабад. А Иран напомнил о финансах

Находящийся с рабочим визитом в Иране вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев провел переговоры с вице-спикером Ирана Али Никзадом и официальными лицами провинции Ардебиль.

Как сообщает АПА, Ш.Мустафаев выразил желание азербайджанского правительства завершить строительство проекта присоединения к железнодорожной системе «Шахристан-Парсабад». Согласно достигнутой договоренности от 2019 года, для присоединения Азербайджанской железной дороги к системе "Шахристан-Парсабад" планируется выделить примерно 500 гектаров территории.

Ш.Мустафаев довел до сведения официальных лиц Ирана намерение об ускорении работ в направлении завершения строительства.

В свою очередь, А.Никзад заявил, что для реализации этого проекта созданная совместная комиссия провела 7 заседаний: «Дорожная карта готова. Будет построена 4-х километровая железная дорога, а 10 км дороги подлежат ремонту. Азербайджанская сторона взяла на себя обязательства по осуществлению этих работ».