Записал: Джейхун Наджафов, собкор 21:00

Провокационные выпады представителей иранской дипломатии в адрес Азербайджана в свете недавнего появления иранского посла с военным биноклем в руках однозначно вызваны сокрушительной победой азербайджанской армии в карабахском конфликте, уверен иранский политолог и журналист Таха Кермани. Комментирую haqqin.az провокационные действия послы и ранние антиазербайджанские высказывания председателя комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Моджтаба Зоннура на фоне интенсивных поставок трейлерами грузов в Армению, попадающих в итоге сепаратистам в Карабахе, Кермани заявляет, что нынешние мышление и политика иранской власти при всей идеологической нагрузке остаются достаточно прагматичными.

«Во внешней и внутренней политике Ирана главенствующую роль всегда играли два фактора: персидский национализм и шиитское направление ислама. Если после исламской революции 1979 года Тегеран своим геополитическим ориентиром провозгласил принцип - «ни Запад, ни Восток, а только Ислам», то в последние годы, особенно во внешних связях, он все большее идет на сближение с Востоком. В подсознании иранской власти с незапамятных времен утвердилась паниранская теория Iran-e- Bozorq - Большой Иран, который охватывает огромную территорию - от центральной Турции, Сирии, Ирака до Южного Кавказа, Дагестана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана и даже до западных провинций Китая. Все это пространство, по разумению большинства местных политиков, является иранской территорией. Примечательно, что в иранских школьных учебниках по истории нет ничего о том, как в прошлом Персия потеряла Бахрейн и Афганистан, но очень много написано про потерю Южного Кавказа в результате российско-персидской войны. То есть в подсознании иранских правителей Южный Кавказ был и остается иранской землей, которая в результате определенных исторических процессов отторгнута другим государством. Более того, в среде местного чиновничества порой проскальзывает мысль о том, что возвращение Южного Кавказа является исторической миссией иранского государства независимо от религиозных или политических предпочтений. В целом же ИРИ позиционирует себя как лидера исламского мира, готового защищать интересы мусульман во всем мире», - подчеркивает политолог.

Поколения иранских правителей настолько утвердились в этой идее, что, когда в 90-х Азербайджан обрел независимость, власти в Тегеране стремились не употреблять его официальное название, заменив на «бывшая азербайджанская советская республика». Имеются свидетельства, что только благодаря стараниям группы известных иранских ученых-азербайджанцев во главе с авторитетнейшим доктором Джавадом Хеяти удалось уговорить власти не поднимать вопрос о названии «Азербайджан», замене его на нечто вроде «Северный Иран». «Независимый, секулярный, без всякого рода идеологических оков и скреп Азербайджан, да еще с одноименными провинциями внутри Ирана, стал большой проблемой для Тегерана, - указывает Кермани. - Дело в том, что Азербайджан, безусловно, влияет на настроения и мировоззрение родственного населения ИРИ, и не только на него. Азербайджанцы иранских провинций видят контраст соседнего свободного общества и полного дискриминационных запретов иранского государства».

Продолжавшаяся почти 30 лет оккупация Нагорного Карабаха для южных азербайджанцев стала причиной глубокого разочарования, потери веры в себя. И идеологическая машина Ирана не преминула воспользоваться поражением в первой карабахской войне, чтобы представить Азербайджан как несостоятельное государство. «Вот смотрите, что принесла независимость, - внушалось и азербайджанскому, и неазербайджанскому населению, - потерю земель, беженцев… 7-миллионный народ, проигравший войну 3 миллионам армян, никогда не станет успешным!». Примерно такой лейтмотив звучал из Тегерана, когда речь заходила об Азербайджане. Идеологи особенно изощрялась в формировании образа государственной несостоятельности, отсутствии у Азербайджана самодостаточности в регионах проживания национальных меньшинств. «Так продолжалось до сентября 2020 года, когда началась вторая карабахская война, в которой Иран воюющие стороны не делил на «своих» и «чужих», как это было в случае арабо-израильского противостояния. Оккупация азербайджанских земель явилась удобным фактором давления как на Азербайджан во внешней политике, так и на иранских азербайджанцев во внутренней. Но по ходу 44-дневной войны, чем очевиднее становились успехи азербайджанской армии, тем растеряннее выглядели комментарии иранских политиков.

Взятие Шуши 8 ноября стало поистине ударом по государственной идеологии в отношении этнических меньшинств. Иранские азербайджанцы не только с телеэкранов, но и собственными глазами с приграничных с Джебраилом и Зангиланом высоток наблюдали атаки «байрактаров» и «харопов», массированные обстрелы артиллерии. Азербайджан всему миру демонстрировал технологичную войну XXI века. «Так что же получается? – делали вывод простые люди в Иране. - Та страна, о которой говорили как о смирившейся с потерей земель, тот народ, национальное достоинство которого, как утверждалось, ущемлено навеки, предпринял победоносную войну, разбил армию Армении, за которой стоят сверхдержава и все мировое армянство. Самостоятельно вернул земли и теперь строит свое будущее. Остро переживавшие оккупацию Карабаха южные азербайджанцы - от фанатичного исламиста и до атеиста – сегодня гордятся победой азербайджанской армии. Сложно передать словами харизму и авторитет нынешнего Азербайджана, которые он обрел в глазах азербайджанцев в Иране В интернете есть видео, с каким ликованием азербайджанцы отмечают победу на улицах Тегерана, Исфахана, Тебриза, Урмии и других городов. Никогда среди них не было такого единения, такой национальной гордости, как в дни, когда Азербайджан, продемонстрировав собственную волю, силой вернул свою землю. Естественно, такой новый формат ситуации на Южном Кавказе не может не беспокоить Иран. Теперь власти сваливают на Россию свою неудачную ставку на Армению в 44-дневной войне. Мол, напрасно доверились Москве, считая, что ее союзник по ОДКБ непобедим. Знали бы, что все обернется таким образом, провозгласили бы беспредельную поддержку «азербайджанским братьям по вере». Заработали бы хоть какое-то влияние в регионе…», - подчеркивает иранский эксперт.