Перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между кипрским АЕЛ и азербайджанским « Карабах ом» возник конфликт между местными болельщиками и запасными футболистами агдамского клуба, сообщает haqqin.az со ссылкой на кипрские СМИ.

Сообщается, что напряжение было потушено после вмешательства представителей команды АЕЛ.

Из-за этого инцидента матч начался с опозданием на пару минут.

Матч АЕЛ – «Карабах» проходит в Ларнаке. Идет первый тайм. Пока счет 0:0.