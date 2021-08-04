Конфликт между кипрскими болельщиками и футболистами «Карабаха» ФОТО
Перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между кипрским АЕЛ и азербайджанским «Карабахом» возник конфликт между местными болельщиками и запасными футболистами агдамского клуба, сообщает haqqin.az со ссылкой на кипрские СМИ.
Сообщается, что напряжение было потушено после вмешательства представителей команды АЕЛ.
Из-за этого инцидента матч начался с опозданием на пару минут.
Матч АЕЛ – «Карабах» проходит в Ларнаке. Идет первый тайм. Пока счет 0:0.