Как сообщал ранее haqqin.az, азербайджанская делегация под руководством спикера Сахибы Гафаровой находится в Иране.

Сегодня азербайджанская делегация наряду с 115 официальными делегатами 73 стран, включая 10-х президентов ближних стран, председателей 20 парламентов и 11 министров иностранных дел, а также представителей международных организаций, приняла участия в церемонии приведения к присяге новоизбранного президента Ирана Саида Ибрагима Раиси.

Напомним, что 18 июня в Иране были проведены очередные президентские выборы, победителем которых был объявлен набравший 61.9% голосов Саид Ибрагим Раиси.