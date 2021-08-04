Военный эксперт Карен Ованнисян: Российские пограничники будут обеспечивать свободное передвижение азербайджанцев в анклавах Газахского района

«В противном случае для российского военного присутствия там нет других уважительных причин, возможно, это делается для обеспечения безопасности этих сел или для решения вопроса о сдаче», - сказал эксперт.

«Я больше склоняюсь к тому, что присутствие российских пограничников в селе Воскепар (на границе с Азербайджан в участке Товузского и Газахского районов – haqqin.az ) может обеспечить свободное передвижение азербайджанцев на так называемых анклавных территориях. Такое мнение в беседе с Новости Армении-NEWS.am выразил военный эксперт Карен Ованнисян.

По словам Ованнисяна, этот процесс носит поэтапный характер, поэтому в ближайшие 1-2 года маловероятно, что этот вопрос будет решен масштабно. «Я думаю, что Армения пошла на уступки, учитывая относительно стабильную ситуацию в Гегаркуникской (на границе с Кельбаджаром – haqqin.az) и Араратской областях в последнее время», - сказал он.

Ованнисян отметил, что происходящий процесс напрямую связан с данными населенными пунктами (речь идет об азербайджанских анклавах Газахского района на территории Армении, которые оккупированы армянскими войсками - haqqin.az) и возможным дальнейшим развитием вокруг них.

«На следующем этапе такие процессы могут быть в Арцвашене (Башкенд), затем в Тигранашене (Керки), за которыми может последовать взаимное признание границ между Арменией и Азербайджаном, потому что в некоторых частях азербайджанцы находятся на нашей территории, в некоторых местах мы на их территории. Думаю, есть закулисное соглашение, согласно которому ведутся такие приготовления, за которыми в будущем могут последовать реальные события», - сказал военный эксперт.