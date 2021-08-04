Как сообщает сайт каталонцев, Месси не останется в команде, несмотря на договоренность о продлении контракта. Дело в том, что подписать новое соглашение стороны не смогут из-за экономических правил и ограничений Примеры.

«Несмотря на то, что «Барселона» и Лионель Месси достигли соглашения и намеревались подписать новый контракт сегодня, соглашение не может быть заключено из-за финансовых и структурных препятствий, прописанных в регламенте испанской лиги, - говорится в заявлении каталонского клуба. - В результате этой ситуации Месси не останется в «Барселоне». Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут воплощены в жизнь.

«Барселона» от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в его личной жизни и профессиональной карьере».

Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истек в конце июня, а договоренность по поводу нового соглашения так и не была достигнута. Аргентинец защищал цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три - с пенальти) и отдал девять результативных передач.