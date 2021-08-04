«В отчете, опубликованном Государственной службой по имущественным вопросам при Министерстве экономики, указано количество объектов недвижимости, прошедших первичную и повторную государственную регистрацию. В упомянутом в статье отчете Госкомстата отчетливо видно, что указывалось не количество зарегистрированных жилых, нежилых, земельных и других объектов недвижимости, а площадь сданных в эксплуатацию жилых помещений», - говорится в ответе Госслужбы, направленной в редакцию haqqin.az.

Государственная служба по вопросам имущества отреагировала на статью haqqin.az «Парадоксы азербайджанской статистики» , в которой говорилось о расхождении официальных цифр по операциям с недвижимостью Госкомстата и Госслужбы по вопросам имущества.

В ответе говорится, что вводимые в эксплуатацию жилые помещения не могут быть идентичны количеству объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации. То есть сданная в эксплуатацию жилая площадь может быть поставлена на государственную регистрацию по инициативе субъекта права через определенный срок.

«Взглянув на отчет, опубликованный Государственной службой по имущественным вопросам, становится понятно, что большая часть показателей касается перерегистрации. Под перерегистрацией понимается признание государством прав, возникших в результате отчуждения или перехода недвижимого имущества, зарегистрированного в государственном реестре недвижимости, к другому лицу по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

Со статистикой учета по 14 отдельным видам имущества (индивидуальные жилые и садовые дома, квартиры, нежилые помещения, земельные участки и т.п.) сопоставить только статистику приемки жилого фонда в эксплуатацию ни в коем случае нельзя.

В отличие от новых жилых помещений, введенных в эксплуатацию, имущество, зарегистрированное в государственном реестре, неоднократно может быть предметом купли-продажи на вторичном рынке. Статистика, опубликованная службой, свидетельствует об оживлении рынка недвижимости после затишья пандемии.

Отметим также, что внедрение государственной службой по имущественным вопросам электронных услуг в сфере регистрации недвижимости, упрощение процедур, минимизация общения граждан и должностных лиц позволили увеличить количество зарегистрированных объектов недвижимости по сравнению с предыдущими годами», - говорится в сообщении.