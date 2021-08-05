И Виген Акопян подтверждает: Скоро Азербайджан и Армения подпишут мирный договор

Акопян напомнил, что еще глава комиссии по обороне и безопасности в парламенте прошлого созыва (ныне также депутат) Андраник Кочарян заявлял o намерении начать переговоры по поводу мирного договора. Подобные утечки были со стороны разных должностных лиц.

По его словам, в обществе и СМИ последние два месяца ходят слухи о том, что Армения намеревается подписать мирный договор с Азербайджаном, предполагающий признание границ и решение других чувствительных вопросов.

«Между Арменией и Азербайджаном готовятся к принятию документы, которые в конечном итоге, возможно, станут мирным договором», - заявил в интервью Sputnik Армения известный армянский политтехнолог Виген Акопян.

Сейчас, по его мнению, речь идет о каких-то предварительных договоренностях, которые обсуждались в ходе предыдущих переговоров в устном формате и венцом которых будет мирный договор.

При этом, по словам политтехнолога, армянское общество узнает о соглашения не только из азербайджанских или источников из третьих стран, но и оппозиционных кругов. Например, проект соглашения о демаркации и делимитации также вбросила армянская оппозиция, после чего Пашинян вынужденно признался, что есть подобный документ. И даже заявил, что это проармянский документ, и он готов его подписать.

По оценке Акопяна, армянская сторона руководствуется тактикой удержания информации в тайне, но всегда встает перед фактом. Соглашение 9 (10) ноября также было подписано без всякого предупреждения. После этого несколько раз в Армении становились свидетелями рассекречивания договоренностей со стороны Азербайджана либо третьей стороны.