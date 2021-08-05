Шойгу предложил перенести столицу России в Сибирь

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три-пять городов с населением до одного миллиона человек и перенести туда столицу России. Об этом он заявил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в Новосибирске, сообщает Коммерсант.

Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности.

В качестве примера Шойгу привел планы, существовавшие до распада СССР. «К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», — сказал министр.

На встрече Шойгу также выразил сожаление, что в России нельзя создать такие крупные проекты, как Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль. «Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки», — отметил министр.