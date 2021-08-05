Париж снова захлестнули акции протеста

Лидеры оппозиционных французских партий выразили недовольство в своих социальных сетях после того, как Конституционный совет одобрил законопроект, предусматривающий, в частности расширение сферы применения "санитарных пропусков". Как сообщает Интерфакс со ссылкой на французские СМИ, в Париже начались акции протеста против этого законопроекта.

На центральные улицы французской столицы после решения Конституционного совета уже начали выходить недовольные граждане. Демонстранты направляются в сторону Пале-Рояль, их сопровождают стражи порядка.

Ранее сообщалось, что Конституционный совет Франции одобрил законопроект о расширении зоны применения "санитарных пропусков", в том числе для посещения ресторанов и поездок на поездах и самолетах внутри страны. Этот законопроект, предусматривающий, в частности обязательную вакцинацию сотрудников медицинских учреждений, ранее был одобрен обеими палатами французского парламента.