«Карабах»: «Кипрские болельщики жестко оскорбляли Гурбана Гурбанова»
После скандального матча между АЕЛ и «Карабах» (1:1) глава пресс-службы «Карабаха» Гюндюз Аббасзаде рассказал о том, почему произошел конфликт в конце игры.
По его словам, болельщики всю игру провоцировали скамейку запасных «Карабаха». После того, как наша команда сравняла счет в конце матча на тренеров и резервистов обрушились бутылки с водой. Затем в адрес главного тренера Гурбана Гурбанова стали звучат жесткие оскорбления на турецком языке. Именно это стало причиной того, что наш наставник не выдержал и вынужден был ответить на провокацию.