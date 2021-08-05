Легендарный грузинский телеканал продали за 30 млн долларов
Известный грузинский телеканал «Имеди», который в революционные нулевые был создан известным грузинским и российским миллиардером Бадри Патаркацишвили в качестве противовеса революционному «Рустави-2», был продан семьей олигарха международной компании Hunnewell Partners, управляющей активами покойного олигарха.
По данным "Грузия онлайн", стоимость сделки составила 30 млн долларов. Издание отмечает, что "Имеди" поддерживает нынешнее правительство Грузии и что сделка по ее продаже состоялась за два месяца до выборов в органы местного самоуправления, которые назначены на 2 октября.