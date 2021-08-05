Гурбан Гурбанов о скандале на Кипре: «Нас провоцировали, кидали разные предметы, и я ответил агрессивно»

Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после матча с АЕЛ (1:1) рассказал о скандале в конце матча и поделился впечатлениями от игры.

«То, что произошло в конце игры… Очень не хотелось, чтобы такое происходило. УЕФА будет принимать решение по данному инциденту. Это неприятный эпизод и для нас, и для команды соперников.

Мы - спортсмены, мы должны заниматься своим делом. Но иногда и от нас бывает реакция, потому что незнакомые нам люди провоцируют нас. Такое с нами неоднократно уже было. Однако мы всегда демонстрируем свою культуру, ведь мы представляем Азербайджан. Должны быть максимально терпимы.

Как я уже сказал, такие вещи уже происходили. Может, это часть футбола. Но никто не хочет такого.

Делегат УЕФА поблагодарил нас за наше поведение, потому что он видел агрессию болельщиков. В нас кидали разные предметы с трибуны. Я тоже ответил агрессивно. В Баку постараемся соблюдать спортивные принципы».

Говоря непосредственно об игре, наставник сказал следующее:

«Благодарю обе команды, получилась хорошая игра. Возможно, мы не заслуживали победу, но и поражения не заслуживали. В Баку постараемся победить. Ответная игра тоже обещает быть интересной. Благодарю своих игроков. Несмотря на то, что мы проигрывали, нам удалось сравнять счет, ребята боролись до конца.

Отмена правила выездного гола? Раньше гол в гостях был преимуществом, сейчас – уже нет. Но ничья на выезде все равно неплохо. Хотим пройти дальше по итогам двух игр».