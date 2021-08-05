От осколочных ранений погиб сотрудник Уголовного розыска Азербайджана Эльчин Сафаров

Haqqin.az сообщал об инциденте на территории «Машын базары» в бакинском поселке Бадамдар - подозреваемый в незаконном хранении оружия, ранее судимый за контрабанду наркотиков Мусеиб Алескеров (1982 г.р.) будучи за рулем автомобиля не подчинился требованию сотрудников полиции и попытался скрыться. Затем он подорвал себя гранатой, в результате чего погиб.

Находившийся с ним в автомобиле осужденный за разбой Эльдар Гурбанов был задержан при попытке побега.

В результате взрыва травмы различной степени тяжести получили 4 сотрудника полиции. Как стало известно Кавказинфо, сегодня, 6 августа в больнице скончался один из полицейских, получивших осколочное ранение - 39-летний оперативник Уголовного розыска Сабаильского района Эльчин Сафаров. Трое других полицейских проходит лечение в больничных условиях.