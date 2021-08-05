ВОЗ объявила о наступлении реальной опасности для человечества
Человечество находится в периоде реальной опасности из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
"Благодаря разработке вакцин в рекордно короткие сроки мы сильно продвинулись. Но сейчас мир охватила реальная опасность. Многие из достигнутых нами ранее успехов уничтожаются", — сказал Гебрейесус. Текст его выступления опубликован на сайте организации.
Глава ВОЗ обвинил в росте числа случаев заболевания увеличение социальных контактов, непоследовательные меры систем здравоохранения и неравномерные темпы вакцинации.