Гимнастка Зохра Агамирова дебютировала на Олимпиаде

Сегодня, за три дня до завершения Олимпийских игр, в Токио начались соревнования по художественной гимнастике.

В эти минуты проходит квалификация в индивидуальной программе. Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова стартовала на Олимпиаде упражнением с мячом, за которое получила оценку 23,400 балла.

На данный момент среди восьми выступивших гимнасток Зохра занимает 4-е место. Всего участвуют 26 спортсменок. По итогам четырех упражнений десятка лучших выйдет в финал.