Мария Стадник стартовала на Олимпиаде с победы, а Шариф Шарифов попал под «Русский танк»

Сегодня на Олимпиаде в Токио выступают сразу три знаменитых азербайджанских борца.

В соревнованиях по вольной борьбе олимпийскому чемпиону 2012 года Шарифу Шарифову (97 кг) в первой же схватке противостоял живая легенда мировой борьбы Абдулрашид Садулаев по прозвищу «Русский танк». Сенсации не произошло: Шарифов проиграл со счетом 0:5. Если Садулаев выйдет в финал, то завтра азербайджанский борец получит шанс замахнуться на бронзу.

Мария Стадник (50 кг) в 1/8 финала уверенно победила россиянку Стальвиру Оршуш – 11:7. В четвертьфинале Мария встретится с победительницей схватки между спортсменками из Туниса и Индии.

Чуть позже на ковер выйдет 3-кратный чемпион мира и Европы Гаджи Алиев (65 кг).