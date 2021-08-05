Коронавирус: новый «лямбда»-вариант опаснее «дельты»?

Дойче велее в своей статье рассказывает об исследовании ученых из Японии, которым удалось обнаружить три новые опасные мутации, которые содержит в себе спайковый белок варианта «лямбда».

Андский вариант коронавируса, или просто «лямбда»-вариант (С.37). Впервые заражение им было зафиксировано в Перу в августе 2020 года, однако об этой мутации по-прежнему известно мало.

Одна из них обеспечивает этому варианту коронавируса большую по сравнению с другими резистентность к антителам и, как следствие, менее эффективную его нейтрализацию. Иными словами, лямбда-вариант способен лучше уходить от иммунного ответа, поэтому даже вакцинированные и выздоровевшие люди защищены от него в гораздо меньшей степени. Две другие мутации повышают контагиозность лямбда-варианта, что делает его намного заразнее прочих штаммов.

В статье отмечается, что лямбда-вариант из Южглй Америки добрался до Европы, на сегодняшний день он обнаружен примерно в 30 странах. Пока что Всемирная организация здравоохранения классифицирует лямбда-вариант как "представляющий интерес" или "вариант под наблюдением". В эту группу входят мутации коронавируса, которые приводят к увеличению случаев заболевания, встречаются в нескольких странах и за которыми необходимо пристально следить.

Однако, по мнению японской исследовательской группы, лямбда-вариант отвечает всем критериям, чтобы внести его в список "вызывающих беспокойство". Авторы призывают ВОЗ изменить классификацию лямбда-варианта, аргументируя тем, что он соответствует всем требованиям для этого: обладает повышенной контагиозностью и устойчивостью к антителам - как и обнаруженный в Индии дельта-вариант, который ВОЗ классифицирует как "вызывающий беспокойство".

Один из авторов исследования, Кей Сато из Токийского университета, предупреждает, что к потенциальной опасности, исходящей от C.37, следует относиться серьезно. Лямбда-вариант может представлять "потенциальную угрозу для человеческого общества", цитирует ученого Reuters.

Другой ученый, Пабло Цукаяма, убежден, что лямбда будет не последним вариантом коронавируса, поразившим весь мир. "Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы в Латинской Америке появятся новые варианты. Они не обязательно будут более опасными, но, определенно, более заразными", - прдупреждает ученый.

При этом ученые, в числе которых и Цукаяма, опасаются, что в ближайшие месяцы ВОЗ понадобится еще не одна буква греческого алфавита, чтобы обозначить новые варианты SARS-CoV-2.