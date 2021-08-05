Что произошло на российской атомной подлодке?

У российской атомной подводной лодки с управляемыми ракетами проекта 949А «Антей» 30 июля возникла неизвестная проблема с двигательной установкой при переходе через датские воды в Балтийском море неподалеку от второго по величине города страны Орхуса. ВМФ России даже подготовился к буксировке подводной лодки, но конце концов поломку удалось устранить. Подробности инцидента не ясны. Об этом пишет американское издание The Drive (перевод ИноСМИ).

Издание Barents Observer отмечает, что, когда возникла проблема, «Орел» двигался вместе с противолодочным ракетным эсминцем класса «Удалой» «Вице-адмирал Кулаков» из Санкт-Петербурга на Кольский полуостров. По сообщениям, экипаж «Орла» можно было увидеть на носовой палубе в спасательных средствах, в то время как буксир Северного флота России «Алтай» приближался с тросом наготове. Датское патрульное судно «Диана» тоже подошло, чтобы предложить помощь, и безуспешно попыталось установить радиосвязь с неисправной подлодкой: вместо этого ему ответил экипаж «Кулакова». Когда произошел инцидент, «Орла» сопровождала «Диана».

Из Балтийского моря нет выхода в обход датских либо шведских территориальных вод, поэтому иностранные военные корабли обычно сопровождают корабли ВМС этих стран.

В сообщении в Facebook третья эскадра ВМС Дании написала, что этот конкретный эпизод «войдет в историю своим драматизмом, поскольку у атомной подводной лодки «Орел» проекта 949А «Антей» (по классификации НАТО Oscar-II) возникли проблемы с движением и она потеряла ход у берегов острова Сейерё, дрейфуя по направлению к берегу со скоростью 1,5 узла». В сообщении говорится, что ВМС Дании предложили подводной лодке помощь, от которой моряки, «что неудивительно», вежливо отказались.

Как только проблема с двигательной установкой подводной лодки была устранена настолько, чтобы продолжить движение, российские корабли отправились на север в пролив Скагеррак, разделяющий Данию и Норвегию. В генштабе Норвегии заявили, что подлодка сперва возобновила транзит на поверхности, а затем снова ушла под воду.

Пока что российский флот никаких объяснений инцидента не представил. The Drive отмечает, что это вызывает опасения насчет конкретных неполадок. Как сообщает Barents Observer, Северному флоту России запрещено напрямую общаться с иностранными СМИ.

«Орел» и сопровождающие его корабли Северного флота вышли в Балтийское море после морского парада в Санкт-Петербурге 25 июля, посвященного 325-летию ВМФ России. В параде участвовали «Орел», подводная лодка с баллистическими ракетами класса «Борей-А» «Князь Владимир» и атомная ударная подводная лодка класса «Акула II» «Вепрь». Помимо российских судов, Балтийское море пересекали базовый корабль ВМС Исламской Республики Иран «Макран» и фрегат «Саханд».

Американское издание отмечает, что подробности об инциденте, в результате которого «Орел» едва не пришлось буксировать прочь из датских вод, очень скудны. Ясно, что двигательная установка подводной лодки какое-то время не работала, но почему, не известно.