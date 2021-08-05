Генпрокуратура о подрыве на мине сотрудника ANAMA
6 августа около девяти часов утра сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана Фарид Алимуса оглу Алиев, 1990 года рождения, командированный в село Баш Гервенд Агдамского района в связи с работами по поиску неразорвавшихся боеприпасов, подорвался на противопехотной мине, получив телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Согласно сообщению, сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проведены другие процессуальные действия.
В Агдамской районной прокуратуре проводится расследование.